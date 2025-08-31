Beijmo målskytt i kross – Pyndt sågas: ”Matchens sämsta”

Århus körde över Fredericia.

Då hoppade Felix Beijmo in och blev målskytt från straffpunkten.

Foto: Bildbyrån

Det var under söndagen som AGF Århus tog emot nykomlingen Fredericia i den danska högstaligan. I hemmalaget startade svenske Eric Kahl, medan trion Leopold Wahlstedt, Felix Beijmo och Kevin Yakob inledde matchen på bänken.

Århus öste på och efter 75 spelade minuter hade topplaget gjort tre mål på nykomlingen. Fredericia reducerade i slutminuterna, men i den 86:e matchminuten fick inhopparen Felix Beijmo, som tidigare har spelat i bland annat Djurgården och Malmö FF, chansen – från straffpunkten. Den svenske ytterbacken gjorde inga misstag och cementerade siffrorna till 4–1.

Sågningen

I Fredericia spelar den tidigare IFK Göteborg-spelaren Andreas Pyndt på lån från IK Sirius. Den danske mittfältaren startade matchen men byttes ut strax efter Århus 3–0-mål. Och insatsen lämnade en hel del att önska.

Den danska sajten Tipsbladet utnämnde Pyndt till ”matchens sämsta”, tillsammans med Etienne Green.

”Båda gjorde misstag som blev kostsamma. Vid det första AGF-målet dribblade Pyndt i eget straffområde, men han förlorade bollen, och då kom det omedelbara resultatet. Kort därefter låg den i nätet.”, skriver Tipsbladet.



