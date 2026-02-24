Bekräftar: Hakimi ställs inför rätta

Achraf Hakimi är anklagad för våldtäkt.

Nu kommer marockanen att ställas inför rätta i Frankrike.

För snart tre år sedan anklagades PSG:s Achraf Hakimi för våldtäkt av en kvinna i Paris. Han själv själv nekar till anklagelserna.

Åklagarmyndigheten i Nanterre, en förort till Paris, inledde en förundersökning efter anklagelsen 2023.

Nu står det klart att en rättegång kommer att äga rum, bekräftar Hakimi själv. Både spelaren och hans klubb PSG hävdar att han är oskyldig.

”Idag räcker en anklagelse om våldtäkt för att motivera en rättegång”, skrev Hakimi på X.

”Detta är lika orättvist mot de oskyldiga som mot de verkliga offren. Jag väntar lugnt på denna rättegång, som kommer att låta sanningen komma fram offentligt.”

Inget datum har fastställts för rättegången.



