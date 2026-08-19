Prislappen röjd – Rodri är klar för Barcelona

Barcelona har presenterat världens bästa mittfältare. Rodri har skrivit på ett kontrakt fram till 2030.

Prislappen landar på nära en miljard kronor.

Rordi FC Barcelona, Foto: Bildbyrån

Att Rodri skulle lämna Manchester City har varit en av transfersommarens absolut största följetonger. Inledningsvis kopplades 30-åringen ihop med en flytt till Real Madrid, men senare blev det känt att han valt FC Barcelona istället.



Under gårdagen presenterades Rodri av den katalanska klubben och det stod klart att mittfältaren skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2030. Transferexperten Nicolo Shira uppger att prislappen landar på 76,5 miljoner euro, motsvarande 840 miljoner kronor.



– Det var ett tufft beslut, men jag är väldigt glad att vara här. Jag hade några andra alternativ, men Barça har alltid varit mitt förstahandsval, säger Rodri till klubbens hemsida.



I somras ledde Rodri Spanien till VM-guld, där han utsågs till turneringens allra bästa spelare.