Bekräftat: Inga vattenpauser under EM eller CL

Vattenpauserna under VM har lett till stora diskussioner.

Nu kommer Uefa med att beslut om att det inte blir sånt under EM och CL.

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Vattenpauserna i VM har blivit hårt kritiserade under mästerskapet.

Nu kommer en talesperson från Uefa med beskedet att de inte kommer bli några vätskepauser i EM eller Champions Leauge.

– Uefa har inga planer på att ändra dessa regler inför kommande tävlingar, inklusive Uefa Champions League och fotbolls-EM 2028, säger talespersonen till The Telegraph.

EM 2028 arrangeras av England, Skottland, Wales och Irland. Enligt Uefa regelverk kan vatten- eller kylpauser redan användas vid höga temperaturer, men de bedöms från fall till fall.