Bekräftat: Inga vattenpauser under EM eller CL
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Vattenpauserna under VM har lett till stora diskussioner.
Nu kommer Uefa med att beslut om att det inte blir sånt under EM och CL.
Vattenpauserna i VM har blivit hårt kritiserade under mästerskapet.
Nu kommer en talesperson från Uefa med beskedet att de inte kommer bli några vätskepauser i EM eller Champions Leauge.
– Uefa har inga planer på att ändra dessa regler inför kommande tävlingar, inklusive Uefa Champions League och fotbolls-EM 2028, säger talespersonen till The Telegraph.
EM 2028 arrangeras av England, Skottland, Wales och Irland. Enligt Uefa regelverk kan vatten- eller kylpauser redan användas vid höga temperaturer, men de bedöms från fall till fall.
Den här artikeln handlar om: