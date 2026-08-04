Benjamin Nygren målskytt i premiären

Celtic fick en drömstart får säsongen.

Detsamma gällde för Benjamin Nygren.

Svensken gjorde matchens enda mål när storklubben besegrade Dundee i premiären.

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Benjamin Nygren gjorde succé under sin debutsäsong i Celtic. Det blev 16 mål i ligaspelet för mittfältaren, vilket räckte till en andraplats i skytteligan. Totalt svarade Nygren för 21 fullträffar i alla tävlingar.

Glasgow-klubben vann även sin 56:e ligatitel efter att ha besegrat Hearts i den sista matchen. Nygren belönades även som årets spelare för Celtic.

Under fredagen spelade Celtic sin ligapremiär mot Dundee. Då fortsatte Nygren på samma spår som i fjol. I den 52:a minuten nickade svensken in matchen enda mål och säkrade segern för Celtic.

Innan han kom till Celtic representerade Nygren Nordsjælland, Heerenveen, Genk och IFK Göteborg. Han medverkade i samtliga av Sveriges VM-matcher under sommaren.