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Foto: Bildbyrån

Benjamin Nygren målskytt i premiären

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Jakob Bergelv
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Celtic fick en drömstart får säsongen.
Detsamma gällde för Benjamin Nygren.
Svensken gjorde matchens enda mål när storklubben besegrade Dundee i premiären.

Foto: Bildbyrån

Benjamin Nygren gjorde succé under sin debutsäsong i Celtic. Det blev 16 mål i ligaspelet för mittfältaren, vilket räckte till en andraplats i skytteligan. Totalt svarade Nygren för 21 fullträffar i alla tävlingar.

Glasgow-klubben vann även sin 56:e ligatitel efter att ha besegrat Hearts i den sista matchen. Nygren belönades även som årets spelare för Celtic.

Under fredagen spelade Celtic sin ligapremiär mot Dundee. Då fortsatte Nygren på samma spår som i fjol. I den 52:a minuten nickade svensken in matchen enda mål och säkrade segern för Celtic.

Innan han kom till Celtic representerade Nygren Nordsjælland, Heerenveen, Genk och IFK Göteborg. Han medverkade i samtliga av Sveriges VM-matcher under sommaren.

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