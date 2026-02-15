Benjamin Nygren målskytt igen – leder skytteligan

Liver leker i Glasgow för Benjamin Nygren.

Mot Kilmarnock gjorde svensken sitt trettonde mål för säsongen.

Benjamin Nygrens debutsäsong för Celtic går från klarhet till klarhet. När bottenlaget Kilmarnock tog emot Celtic klev svensken fram igen.

24-åringen har så här långt gjort 13 mål för Glasgow-klubben, vilket gör honom till delad skyttekung i den skotska ligan.

Hans fullträff innebar kvittering till 2-2. Celtic gjorde därefter det avgörande 3-2-målet på stopptid. Den gamla Hammarby-spelaren Sebastian Tounekti gjorde de grönvitas första mål i matchen.

Celtic ligger tvåa i den skotska ligan, fyra poäng bakom Hearts.