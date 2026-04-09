Benjamin Tahirovic tillbaka efter avstängning – bett om ursäkt

Benjamin Tahirovic har varit avstängd från Brøndbys under en period.

Efter en ursäkt har mittfältaren fått återvända till truppen, rapporter TV 2.

Foto: Alamy

Benjamin Tahirovic och lagkamraten Sean Klaiber har varit utestängda från Brøndby och har varken tillåtits träna eller spela matcher.

Detta eftersom tränaren Steve Cooper bedömts att duon inte efterlever klubbens värderingar. Nu har åtminstone Tahirovic släppts in i värmen igen.

Enligt danska TV 2 har svensk-bosniern talat inför hela spelartruppen och bett om ursäkt. Under torsdagen deltog Tahirovic på träningen och han är tillgänglig inför Brøndbys match mot Midtjylland på söndag.

Sean Klaiber har däremot inte valt att be om ursäkt och är allt jämnt avstäng från truppen.

Trots avstängningen har Tahirovic fått spela för det bosniska landslaget. Mittfältaren satte en av straffarna när Bosnien & Herzegovina besegrade Italien och kvalificerade sig för VM i sommar.