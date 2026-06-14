Nederländerna – Japan: Truppnyheter och förväntade startelvor

Nederländerna och Japan ställs mot varandra i VM.

Här är allt du behöver veta om lagens truppstatus och förväntade startelvor.

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Spänningen stiger inför mötet mellan Nederländerna och Japan på AT&T Stadium. Det är en nyckelmatch i gruppspelet där varje detalj kan bli avgörande.

Medan Nederländerna kommer till start med en trupp utan spelare som Xavi Simons och Jurrien Timber, finns det även flera avbräck på flera av Japans absolut viktigaste spelare, vilket skapar osäkerhet inför avspark.

Här är de senaste truppnyheterna och de förväntade startelvor som kan forma denna viktiga drabbning.

Nederländerna: Status i truppen och förväntad startelva

Skador och avstängningar Nederländerna Spelare Lämna tillbaka Matthijs de Ligt back-injury Late September 2026 Luuk de Jong knock-injury About a week Jerdy Schouten ligament-injury Out for season Xavi Simons cruciate-ligament-injury Early January 2027 Jurrien Timber groin-injury Early July 2026

Nederländerna har fördelen av att komma till denna turnering med en skadefri trupp. Förbundskapten Ronald Koeman har därmed alla sina nyckelspelare tillgängliga, vilket ger honom optimala förutsättningar att formera sitt lag.

Lagkaptenen Virgil van Dijk kommer att leda försvarslinjen, medan kreativiteten på mittfältet förväntas komma från spelare som Frenkie de Jong och Ryan Gravenberch. I anfallet utgör trion med Cody Gakpo, Donyell Malen och Crysencio Summerville ett ständigt hot med sin snabbhet och målfarlighet.

Nederländernas förväntade startelva (4-3-3): Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven – de Jong, Reijnders, Gravenberch – Summerville, Malen, Gakpo.

Denna uppställning signalerar en tydlig ambition att kontrollera matchen från start och använda sin offensiva kraft för att bryta ner Japans välorganiserade försvar.

Japan: Status i truppen och förväntad startelva

Skador och avstängningar Japan Spelare Lämna tillbaka Takumi Minamino cruciate-ligament-injury Early September 2026 Kaoru Mitoma hamstring-injury Early August 2026 Wataru Endo foot-injury Early July 2026

För Japans del har förberedelserna störts av det färska beskedet att mittfältsankaret Wataru Endo missar hela turneringen. Även Takumi Minamino och Kauro Mitoma är skadade.

Att Endo inte kan spela blir ett stort avbräck för förbundskapten Hajime Moriyasu. Trots detta kommer Japan att hålla fast vid sin beprövade taktik med ett disciplinerat 3-4-2-1-system, byggt för att stänga ytor och explodera i kontringar.

Japans förväntade startelva (3-4-2-1): Suzuki – Itakura, Ito, Watanabe – Doan, Kamada, Sano, Nakamura – Kubo, Ito – Ueda.

Denna startelva är designad för att frustrera Nederländerna.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.