Bernhardssons boendekris efter Volkswagens smäll

SOLNA. Biltillverkaren Volkswagen går igenom en historisk kris.

Det har märkts av i staden Wolfsburg – och ställt till det på ett oväntat sätt för svenske Alexander Bernhardsson.

– Det är inte helt lätt att hitta boende nu när det går dåligt för företaget, säger han.

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Efter flytten till Tyskland har Alexander Bernhardsson fått en flygande start i sin nya klubb Wolfsburg. Med tre mål och fyra assist på sju matcher har anfallaren snabbt blivit en nyckelspelare. Men utanför fotbollsplanen har den senaste tiden präglats av situationen i staden. Huvudsponsorn och bilgiganten Volkswagen befinner sig i en av sina största kriser genom tiderna, något som präglar hela lokalsamhället.

– Staden är helt uppbyggd kring Volkswagen och nästan alla arbetar där. Man märker att hela staden påverkas av detta, säger Alexander Bernhardsson.

Personligen har krisen påverkat honom i vardagslivet, när han sökt efter ett hem.

– Nu har jag letat boende och det är inte så lätt när det går dåligt för Volkswagen. Så för hela staden, och automatiskt även för klubben, påverkas det.

Själva truppen försöker dock hålla fokus på det sportsliga.

– Som spelare tänker man inte så mycket på det i vardagen. Vi har en otroligt stark trupp och klubben jobbar vidare, men staden är starkt påverkad.

Pengar till gamla klubben

Övergången till den tyska klubben innebar inte bara ett lyft för Bernhardssons egen karriär, utan gav också ett tillskott i kassan för hans tidigare klubb IF Elfsborg. Något som den 28-åringen gläds åt.

– Det är jättekul. Man vill alltid ge tillbaka till klubbarna man har varit i om det är möjligt. Nu får Elfsborg lite pengar som de kan leka med och göra vad de vill.

Stefan (Andreasson, klubbchef) är väl glad och det var det viktigaste, säger han med ett leende.