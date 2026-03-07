Besfort Zeneli stor hjälte i Belgien – med mål och assist

Han bytte Borås mot Belgien i mitten av januari.

Nu har Besfort Zeneli gjort sina första poäng för Union Saint­-Gilloise.

Detta då han gjorde mål och assist i 2-1-segern mot Genk.

Foto: Alamy

Den 13 januari stod det klart. Besfort Zeneli hade gjort sitt i IF Elfsborg och lämnade för spel i belgiska Royale Union Saint­-Gilloise.

Sedan flytten till toppklubben har 23-åringen spelat sju ligamatcher för sitt nya klubblag.

Den senaste ägde rum i dag, när hans Union Saint­-Gilloise tog emot Genk på hemmaplan. Zeneli fick chansen från start andra gången sedan flytten och skulle minst sagt ta till vara på den.

Redan efter 15 minuter spelade han fram sin lagkamrat Christian Burgess till 1-0 innan han själv smällde in 2-0 sju minuter in i den andra halvleken.

Zenelis mål skulle också visa sig bli matchvinnande då Genk reducerade matchen med drygt 20 minuter kvar att spela.

Union Saint­-Gilloise leder Jupiler Pro League med fyra poäng ner till Club Brügge, som har en match mindre spelad.