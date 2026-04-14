Beskedet: Abou Ali korsbandsskadad

Henrik Rydström har det tufft i Columbus Crew.

Nu har den svenske tränaren åkt på ännu ett bakslag, Wessam Abou Ali är korsbandsskadad.

Henrik Rydström har under sin första tid i MLS-klubben haft en tuff start på sitt nya tränaruppdrag. Columbus Crew har endast tagit en seger på sina sju första matcher i ligaspelet. Samtidigt har han fått stöd av en tidigare allsvensk profil – den före detta Sirius-anfallaren Wessam Abou Ali.

Nu tvingas dock 27-åringen till ett uppehåll. Anfallaren har drabbats av en korsbandsskada, vilket han själv bekräftar via sociala medier.

”En ny utmaning att hantera – tyvärr”, skriver anfallaren på Instagram.

En korsbandsskada innebär ofta en rehabilitering på runt nio månader, vilket med största sannolikhet gör att han missar resten av säsongen.