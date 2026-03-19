Beskedet – Anna Anvegård redo för spel

Anna Anvegård var skadad stora delar av förra säsongen.

Men när Häcken spelat mot Eintracht Frankfurt i Europa Cup kommer hon vara med.

– Jag har längtat väldigt mycket, säger hon till SVT Sport.

Anna Anvegård spelade stora delar av fjolårets guldsäsong på smärtstillande. Efter säsongen blev det en knäoperationen för 28-åringen.

Nu meddelar hon själv att hon kommer kunna spela BK Häckens Europa Cup-match mot Eintracht Frankfurt, vilket har varit hennes mål länge.

– Det betyder väldigt mycket, jag har längtat väldigt mycket. När jag gjorde operationen så visste jag att den här matchen eventuellt skulle komma, så det är det jag jobbat mot. Det känns skönt att det kommer infrias, säger hon till SVT Sport.

Rehabprocessen har inte altid varit lätt att ta sig igenom.

– Det är alltid segt. Man har fått börja om från början. Först få upp rörligheten och sen kunna slippa kryckorna, för att sen börja cykla. Jag vill ju bara vara ute på plan. Det är det bästa jag vet, säger Anvegård.

BK Häckens match mot Eintracht Frankfurt spelas den 25 mars.

