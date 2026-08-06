Beskedet: Araujo har opererats

Bournemouth meddelar under torsdagen att Julian Araujo har skadat höften.

Han har även genomgått en operation för sin höftskada.

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Bournemouth har drabbats av flera tunga skadebesked inför den kommande Premier League-säsongen.

I slutet av juli meddelade ”The Cherries” att nyckelspelaren Eli Junior Kroupi ådragit sig en allvarlig fotskada under lagets träningsläger i Österrike.

Nu kommer nästa bakslag för klubben.

Bournemouth bekräftar under torsdagen att Julian Araujo har genomgått en operation efter en höftskada. Högerbacken ska, precis som Kroupi, ha ådragit sig skadan under lägret.

Araujo väntar nu en längre rehabiliteringsperiod. 24-åringen anslöt till Bournemouth från Barcelona sommaren 2024.