Beskedet: Barca-keepern tvingas till operation

FC Girona kommer med ett dystert besked.

Detta då målvakten Marc-André ter Stegen tvingas till operation.

Foto: Bildbyrån

Marc-André ter Stegen har inte spelat mycket fotboll för FC Barcelona på sistone. Under vintern lånades också 33-åringen ut till Girona.

Där står tysken noterad för två matcher, vilket kan bli de enda han gör under den pågående säsongen.

Under onsdagen meddelar nämligen Girona att ter Stegen tvingas genomgå ett ingrepp för en skada han ådrog sig i baksida lår mot Real Oviedo i lördags.

Däremot meddelar inte Girona hur länge burväktaren kan tänkas bli borta.

Marc-André ter Stegens kontrakt med FC Barcelona sträcker sig fram till sommaren.