Beskedet: Barcelona lämnar Super League

European Super League har varit ett kritiserat projekt.

Nu meddelar Barcelona att de drar sig ur.

Foto: Bildbyrån

European Super League har varit ett omstritt projekt där flera europeiska toppklubbar skulle bildat en egen ”superliga”.

Projektet tog emot stor kritik och nu meddelar Barcelona att de drar sig ur.

”FC Barcelona meddelar härmed att klubben i dag formellt har underrättat European Super League Company samt de berörda klubbarna om sitt utträde ur projektet European Super League.”, skriver klubben.

European Super League annonserades 2021 och det tog inte lång tid innan de engelska storlagen valde att dra sig ur. Barcelonas exit innebär att Real Madrid är det enda laget som är kvar.