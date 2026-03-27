Beskedet: Barcelona-stjärnan borta i över en månad

Under torsdagskvällen ställdes Brasilien mot Frankrike i en träningsmatch. Från start spelade FC Barcelona-stjärnan Raphinha, däremot kunde han inte fullfölja hela matchen.

Redan i paus tvingades han till byte efter att ha ådragit sig en känning i låret. Dagen efter meddelar det brasilianska fotbollsförbundet att det handlar om en muskelskada och att yttern flyger hem till Katalonien.

FC Barcelona själv meddelar, senare under fredagen, att 29-åringen väntas bli borta i omkring fem veckor. Det innebär att brassen bland annat missar kvartsfinalen i Champions League mot Atletico Madrid samt ett gäng matcher i La Liga.

Under årets säsong har Raphinha spelat 31 matcher i vilka det har blivit 19 mål och 8 assist.