Foto: Bildbyrån

Beskedet: Barcola blir borta i flera veckor

Lovina Stafhammar
PSG har åkt på en skadesmäll.
Bradley Barcola, 23, har stukat foten och blir borta flera veckor.

Paris Saint-Germain kommer med beskedet att Bradley Barcola stukat foten och skadan sägs vara av en allvarligare art. 23-åringen väntas vara borta i flera veckot.

Det innebär att Barcola missar landslagssamlingen där Frankrike möter Brasilien och Colombia i träningsmatcher nu i mars.

Barcola står den här säsongen noterad för 12 mål och 6 assist på 38 tävlingsframträdanden.

