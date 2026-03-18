Beskedet: Barcola blir borta i flera veckor

PSG har åkt på en skadesmäll.

Bradley Barcola, 23, har stukat foten och blir borta flera veckor.

Foto: Bildbyrån

Paris Saint-Germain kommer med beskedet att Bradley Barcola stukat foten och skadan sägs vara av en allvarligare art. 23-åringen väntas vara borta i flera veckot.

Det innebär att Barcola missar landslagssamlingen där Frankrike möter Brasilien och Colombia i träningsmatcher nu i mars.

Barcola står den här säsongen noterad för 12 mål och 6 assist på 38 tävlingsframträdanden.