Uppgifter: Manchester United överväger värvning av Darlow

Manchester United uppges vara på jakt efter en ny reservmålvakt.

Enligt Talksport finns ett oväntat intresse för Leeds-veteranen Karl Darlow, som kan bli tillgänglig som bosman i sommar.

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Manchester United kan vara på väg att förstärka målvaktssidan inför nästa säsong. Enligt Talksport överväger klubben en värvning av Leeds-målvakten Karl Darlow.

Den 35-årige keepern har under sin karriär representerat klubbar som Leeds, Newcastle och Nottingham Forest. I Leeds har han växlat mellan rollen som reserv och förstaval mellan stolparna.

Darlow uppges vara aktuell som andramålvakt bakom André Onana. Samtidigt väntas Altay Bayindir lämna Old Trafford, vilket öppnar för en ny lösning på positionen.

En fördel för Manchester United är att Darlows kontrakt med Leeds löper ut i sommar. Det innebär att klubben kan värva honom på fri transfer utan att betala någon övergångssumma.