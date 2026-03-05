Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Beskedet: Bonaventura avslutar karriären

Moa Jansson
Giacomo Bonaventura avslutar karriären.
35-åringen bekräftar beslutet efter en tid som klubblös.
– När du inte längre känner elden inom dig betyder det att det är dags att sluta, säger han till La Gazzetta dello Sport.

Giacomo Bonaventura inledde sin karriär i Atalanta där han fick sitt genombrott i Serie A i början av 2010-talet. Därefter fortsatte mittfältaren till AC Milan.

Sedan representerade Bonaventura Fiorentina innan han avslutade klubbkarriären med en sejour i saudiska Al-Shabab.

Klubben lämnade han sommaren 2025 och har sedan dess varit kontraktslös.

Nu meddelar 36-åringen att spelarkarriären är över.

– När du inte längre känner elden inom dig betyder det att det är dags att sluta, säger Bonaventura till La Gazzetta dello Sport.

Totalt gjorde han över 380 matcher i Serie A.
På landslagsnivå noterades mittfältaren för 18 A-landskamper och ett mål för Italien.

