Beskedet: Community Shield flyttas till Wales

Community Shield brukar spelas på Wembley Stadium i London.

Nu flyttas matchen till Wales på grund av en popkonsert.

Foto: Bildbyrån

De engelska mästarna och FA-cupvinnarna ställs mot varandra och gör upp om Community Shield-titeln.

Matchen brukar spelas på ikoniska Wembley Stadium i London. Nu kommer matchen, som spelas i augusti, att flyttas till Wales meddelar det engelska fotbollförbundet.

Anledningen till flytten är att den kanadensiske popstjärnan The Weeknd har konserter på Wembley samma helg som Community Shield spelas.

Community Shield-matchen kommer att spelas Principality Stadium i Cardiff. Det är första gången arenan är värd för matchen på 20 år. Mellan 2011 och 2006 spelades Community Shield på arenan som då kallades för Millennium Stadium

Crystal Palace är regerande Community Shield-mästare.