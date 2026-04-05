Beskedet: Lens-supporter dog på väg till bortamatch

I går var en buss med Lens-supportrar på väg till en bortamatch mot Lille.

Då drabbades en supporter av hjärtstillestånd och miste livet.

Det var inför den 28:e omgången av Ligue 1, där LOSC Lille tog emot RC Lens på Decathlon Arena som en buss med supportrar till bortalaget var på väg till matchen.

Då drabbades 59-årige Yves, som av fransk media beskrivs som en lojal supporter till Lens, av ett hjärtstillestånd.

Trots livräddande åtgärder från ambulanspersonal skulle Yves liv inte gå att rädda och under natten till söndag meddelade Ligue 1-klubben nyheten om supporterns bortgång.

”I sorg framför RC Lens sina djupaste kondoleanser till familjen och vännerna till denna lojala supporter. Familjen Lens kommer att hedra Yves vid nästa match på Bollaert-Delelis”, skriver klubben på X.

Efter matchen, som Lens förlorade med 3-0, talade bortalagets tränare Pierre Sage om det tragiska dödsfallet.

”Jag vill uttrycka mina kondoleanser till Yves och hans familj”, sade han på presskonferensen.