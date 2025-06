Beskedet: Lyon tvångsdegraderas till Ligue 2

De har brottats med ekonomiska problem.

Nu står det klart vad konsekvensen blir.

Under tisdagen har DNCG fattat beslut om att tvångsdegradera Lyon till Ligue 2.

Det är under tisdagen som det, efter mycket om och men, står klart vad konsekvensen av Lyons ekonomiska problem blir.

I november månad gav National Directorate of Control and Management (DNCG), vars uppgift är att övervaka franska proffsklubbars ekonomi, beskedet att Lyon tvångsdegraderas till Ligue 2. Detta förutsatt att klubbens ekonomiska situation skulle förbli dålig fram till sommaren.

Bättre verkar den inte heller ha blivit, då DNCG idag har fattat beslut om att genomföra tvångsdegraderingen, skriver RMC Sport. Detta efter att Lyons president John Textor och fotbollschef Mickael Gerlinger har förhörts av DNCG under tisdagen.

Lyon har rätt att överklaga beslutet – om de kommer att göra det står ännu inte klart.

Den gångna säsongen slutade Lyon på en sjätteplats i Ligue 1.

