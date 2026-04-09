Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Beskedet: Manchester United spelar två matcher i Sverige

Author image
Tor Sundberg
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Manchester United reser till Sverige för två träningsmatcher i augusti.
Då kommer man att möta Atletico Madrid och Paris Saint-Germain.
Den första matchen spelas i Solna, den andra i Göteborg.

Manchester United, som i dag befinner sig på en tredje plats i Premier League, kommer att ladda upp inför säsongen 2026/27 i Sverige.

Precis som i fjol kommer man att spela en träningsmatch i Stockholm och på Strawberry arena. Skillnaden denna gång är att motståndet heter Atletico Madrid istället för Leeds United. Matchen kommer att spelas lördagen den 1 augusti.

En vecka senare har man en annan träningsmatch inplanerad, på Gamla UlleviGöteborg. Då ställs ”The Red Devils” mot Paris Saint-Germain, den 8 augusti.

Utöver de två matcherna i Sverige kommer United även att spela i HelsingforsTrondheim och Irland.







Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt