Beskedet: Manchester United spelar två matcher i Sverige
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Manchester United reser till Sverige för två träningsmatcher i augusti.
Då kommer man att möta Atletico Madrid och Paris Saint-Germain.
Den första matchen spelas i Solna, den andra i Göteborg.
Manchester United, som i dag befinner sig på en tredje plats i Premier League, kommer att ladda upp inför säsongen 2026/27 i Sverige.
Precis som i fjol kommer man att spela en träningsmatch i Stockholm och på Strawberry arena. Skillnaden denna gång är att motståndet heter Atletico Madrid istället för Leeds United. Matchen kommer att spelas lördagen den 1 augusti.
En vecka senare har man en annan träningsmatch inplanerad, på Gamla Ullevi i Göteborg. Då ställs ”The Red Devils” mot Paris Saint-Germain, den 8 augusti.
Utöver de två matcherna i Sverige kommer United även att spela i Helsingfors, Trondheim och Irland.
The journey starts here.
Announcing four pre-season fixtures in preparation for 2026/27.
Get your tickets to see the Reds in Europe now ⬇️
— Manchester United (@ManUtd) April 9, 2026
Den här artikeln handlar om: