Beskedet: Manchester United spelar två matcher i Sverige

Manchester United reser till Sverige för två träningsmatcher i augusti.

Då kommer man att möta Atletico Madrid och Paris Saint-Germain.

Den första matchen spelas i Solna, den andra i Göteborg.

Manchester United, som i dag befinner sig på en tredje plats i Premier League, kommer att ladda upp inför säsongen 2026/27 i Sverige.

Precis som i fjol kommer man att spela en träningsmatch i Stockholm och på Strawberry arena. Skillnaden denna gång är att motståndet heter Atletico Madrid istället för Leeds United. Matchen kommer att spelas lördagen den 1 augusti.

En vecka senare har man en annan träningsmatch inplanerad, på Gamla Ullevi i Göteborg. Då ställs ”The Red Devils” mot Paris Saint-Germain, den 8 augusti.

Utöver de två matcherna i Sverige kommer United även att spela i Helsingfors, Trondheim och Irland.

The journey starts here. Announcing four pre-season fixtures in preparation for 2026/27. Get your tickets to see the Reds in Europe now ⬇️ — Manchester United (@ManUtd) April 9, 2026














