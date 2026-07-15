Beskedet: Manuel Ugarte har opererats

Manuel Ugarte har opererats för sin knäskada han drog på sig under VM.

Det kan Manchester United bekräfta.

”Manuel Ugarte har genomgått en framgångsrik operation för knäskadan”, skriver klubben på sin hemsida.

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Uruguay åkte ur VM tidigt och den sista gruppspelsmatchen mot Spanien fick Manuel Ugarte bäras ut på bår.

Hans klubb, Manchester United, kunde senare bekräfta att det rörde sig om en knäligamentskada. Nu kommer ett nytt besked från klubben.

Urugate har opererats.

”Manchester United kan bekräfta att Manuel Ugarte har genomgått en framgångsrik operation för knäskadan han ådrog sig under VM, där han representerade Uruguay”, skriver klubben.

Nu väntar en längre period för rehab.

”Ugarte kommer nu att påbörja rehabilitering och kommer att övervakas noggrant av klubbens medicinska och prestationsbaserade team under hela rehabiliteringsprocessen”.