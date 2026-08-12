Beskedet: Roony Bardghji opererad

Roony Bardghji ådrog sig en korsbandsskada tidigare i veckan.

Nu meddelar Barcelona att svensken har opererats.

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Roony Bardghji ådrog sig en korsbandsskada under Barcelonas träningspass tidigare i veckan. Nu väntar en lång rehabiliteringsperiod för den svenske talangen.

Barcelona meddelar under onsdagskvällen att Bardghji har genomgått en operation där allt har gått som det ska. Ingreppet utfördes på sjukhus i Barcelona.

”Vägen tillbaka startar nu”, skrev Bardghji på Instagram i samband med att operationen genomförts.

Enligt uppgifter väntas 20-åringen bli borta i sex till sju månader.