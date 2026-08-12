Beskedet: Roony Bardghji opererad
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Roony Bardghji ådrog sig en korsbandsskada tidigare i veckan.
Nu meddelar Barcelona att svensken har opererats.
Roony Bardghji ådrog sig en korsbandsskada under Barcelonas träningspass tidigare i veckan. Nu väntar en lång rehabiliteringsperiod för den svenske talangen.
Barcelona meddelar under onsdagskvällen att Bardghji har genomgått en operation där allt har gått som det ska. Ingreppet utfördes på sjukhus i Barcelona.
”Vägen tillbaka startar nu”, skrev Bardghji på Instagram i samband med att operationen genomförts.
Enligt uppgifter väntas 20-åringen bli borta i sex till sju månader.
COMUNICADO MÉDICO
El jugador del primer equipo Roony Bardghji ha sido intervenido quirúrgicamente con éxito de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
La intervención se ha realizado en el Hospital de Barcelona y ha estado a cargo del Dr. Joan Carles… pic.twitter.com/y75h3lExlB
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 12, 2026
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