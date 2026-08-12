Officiellt: Gustav Berggren klar för ny klubb

Gustav Berggren återvänder till Polen.

28-åringen är klar för Lech Poznan.

Foto: Alamy

Gustav Berggren lämnade polska Raków Częstochowa för New York Red Bulls i USA. Nu lämnar svensken MLS och återvänder till Polen.

Berggren har presenterats av Lech Poznan och kritar ett kontrakt till 2029.

– Jag är väldigt glad över att vara här. Jag är i en stor klubb, den bästa i Polen just nu. När möjligheten dök upp att återvända till den polska ligan gick allt väldigt snabbt. Matcher i Poznań har alltid varit speciella för mig på grund av stämningen på läktarna. Jag är glad att jag nu har de här fansen bakom mig och att de kommer att stötta mig. Jag känner Leo Bengtsson och Patrik Wålemark väldigt väl. Jag har pratat med dem båda, särskilt med Leo. De övertygade mig att komma hit, men de behövde inte ens göra det, eftersom jag var positiv till flytten från början. Nu kan jag inte vänta på mina första matcher med mitt nya lag; jag vill vinna så många matcher som möjligt och i slutändan vinna titlar, säger Berggren på klubbens hemsida.

28-åringen har tidigare spelat i Häcken och Varberg.