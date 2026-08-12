Klart: Elfsborg värvar från Premier League-klubb

IF Elfsborg förstärker defensiven.

Jonathan Esenga, 19, ansluter från Fulham.

– Jag tror definitivt att detta är rätt steg för mig. säger han i ett uttalande.

Foto: IF Elfsborg

IF Elfsborg värvar från Premier League. Boråsklubben stärker upp i försvaret med Jonathan Esenga.

19-åringen ansluter från Fulham och skriver ett kontrakt över säsongen 2030.

– Jag och Björn hade ett väldigt bra första samtal och pratade länge. Jag kände direkt att vi klickade och att det skulle vara bra för mig att få jobba med IF Elfsborg. De visade ett tydligt intresse för mig och det var ett enkelt val i slutändan. Jag tror definitivt att detta är rätt steg för mig i min karriär, säger Esenga i ett uttalande på Elfsborgs hemsida.

Manager Björn Hamberg:

– Vi vill välkomna Jonathan till IF Elfsborg och allsvenskan. ”Jon” är en spelare och person som vi tror kommer passa bra i klubben med sin ödmjukhet och vilja att jobba hårt för att bli bättre. Med sina egenskaper som spelare ger han oss ytterligare alternativ längs vänsterkanten.

Esenga har Fulham som moderklubb och har de senaste åren spelat med U21-laget i Premier League 2.