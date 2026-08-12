PSG vinner supercupen – stjärnduon hjältar

Paris Saint-Germain säkrar ytterligare en internationell titel.

Detta efter att ha besegrat Aston Villa i supercupen.

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Under onsdagen ställdes Champions League-mästaren Paris Saint-Germain mot Europa League-mästaren Aston Villa i Super Cup.

I Aston Villa fanns Victor Nilsson Lindelöf med från start. Knappt 20 minuter in i matchen tog PSG ledningen genom Khvicha Kvaratskhelia.

Aston Villa svarade med en kvittering strax innan halvtid. Detta efter att supertalangen Brian Madjo gjort 1–1.

I den andra halvleken återtog PSG ledningen genom den franske landslagsmannen Désiré Doué.

Matchen slutade 2–1 till PSG som tog sin andra Super Cup-titel någonsin.