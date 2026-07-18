Beskedet: My Cato har dragit korsbandet

Crystal Palace ska spela Women´s Super Leauge i år.

Då kommer My Cato med ett tufft besked.

Landslagsspelaren har dragit korsbandet.

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Landslagsspelaren My Cato kommer med ett tufft besked inför säsongen i engelska högstaligan.

Hon har dragit korsbandet i veckan och kommer missa stora delar av säsongen. Det meddelar Cato på sin Instagram.

De senaste dagarna har varit som en berg- och dalbana.

– Jag har slitit av korsbandet. Om jag ska vara ärlig har det varit svårt att acceptera och bearbeta det som väntar framför mig. Men jag vet att jag kommer tillbaka starkare. Tack till alla som har funnits där för mig de senaste dagarna. Det betyder mer än ni någonsin kommer att förstå.Vägen tillbaka börjar nu, skriver hon på sin Instagram.

Nu väntar en längre period av rehab.