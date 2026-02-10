Beskedet: Porto-stjärnan korsbandsskadad

Mardröm för Samu Aghehowa, 21.

Porto-forwarden har dragit korsbandet och lär missa VM i sommar.

Foto: Alamy

Porto meddelar ett rejält bakslag. Anfallaren Samu Aghehowa har ådragit sig en korsbandsskada och väntas bli borta en längre tid.

”Samu ådrog sig en skada på främre det korsbandet mot Sporting. Den spanske landslagsspelaren kommer undersökas ytterligare av det medicinska teamet de närmsta dagarna”, skriver Porto.

Enligt portugisiska A Bola kommer Aghehowa att vara frånvarande till säsongen 206/2027 och lär därför missa VM i sommar.

Spanjoren står noterad för 20 mål på 32 tävlingsmatcher den här säsongen.