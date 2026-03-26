Beskedet: PSG får sin ligamatch flyttad inför CL-kvarten

Paris Saint-Germain har lottats mot Liverpool i kvartsfinalen av Champions League.

Mellan de matcherna skulle PSG ha mött Lens i Ligue 1.

Nu har man fått den matchen flyttad.

Efter att ha besegrat Chelsea med stora siffror i åttondelsfinalen lottades Paris Saint-Germain mot Liverpool – som i sin tur besegrade Galatasaray i sin åttondel.

Efter den första kvartsfinalen (den 8 april) mellan de ovanstående lagen skulle PSG ha mött Lens i Ligue 1 den 11 april.

Till följd av detta valde den franska huvudstadsklubben att skicka in en förfrågan om att få ligamatchen flyttad. Nu har LFP, Frankrikes motsvarighet till Svensk Elitfotboll, valt att godkänna matchflytten trots starka protester.

LFP låter även meddela att man kommer att schemalägga matchen senare under säsongen. Det är inte heller den första gången som PSG har fått en matchflytt godkänt. Sist man fick det var i samband med deras CL-möte mot Chelsea.