Beskedet: PSV-talangen van Bommel allvarligt knäskadad

PSV Eindhoven har drabbats av ett stort bakslag.

Detta då Ruben van Bommel har dragit på sig en knäskada.

Den kommer att hålla honom borta under en långt tid, rapporterar klubben.

Foto: Bildbyrån

Det är under måndagen som Eredivisie-klubben PSV Eindhoven bekräftar ett stort avbräck.

Detta då Ruben van Bommel, 21, kommer att bli borta under en lång tid då han har dragit på sig en allvarlig knäskada.

Det meddelar PSV innebär att talangen sannolikt kommer att missa resten av säsongen.

Van Bommel är son till den nederländska ikonen Mark van Bommel och anslöt till PSV Eindhoven från AZ Alkmaar under sommaren. Under söndagens match mot Ajax tvingades mittbacken till byte efter 40 minuter.

PSV befinner sig just nu på en andraplats i Eredivisie efter sex omgångar.