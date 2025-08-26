Beskedet: Rolfö skadad – missar CL-kvalet i Stockholm

Champions League-kval för Manchester United i Stockholm.

Då får man klara sig utan Fridolina Rolfö.

Svenskan är nämligen skadad.

Imorgon onsdag drar damernas Champions League-kval igång.

Hammarby står som arrangörer för sin miniturnering i den stundande kvalrundan och i samma miniturnering ingår bland annat Manchester United.

Inför storklubbens första möte med PSV Eindhoven (som spelas imorgon) så står det nu klart att United bland annat tvingas klara sig utan nyförvärvet Fridolina Rolfö.

Svenskan samt Leah Galton och Rachel Williams kommer inte att komma till spel i veckan, detta då trion är skadade, något som bekräftas av Uniteds tränare Marc Skinner.

Samtliga väntas bli borta ytterligare några veckor.

Marc Skinner confirms Fridolina Rolfö, Rachel Williams and Leah Galton will not play this week due to injury



All expected to be out for a couple more weeks. #MUWomen — All For United WFC (@AllForUnitedWFC) August 26, 2025

Manchester United ställs som sagt mot PSV Eindhoven på 3 arena imorgon, vid seger där så ställs man mot vinnaren av Hammarby och FC Metalist 1925 Kharkiv på lördag.

Vid förlust så ställs man mot förloraren i Bajens match.