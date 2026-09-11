Beskedet: Williams slutar i landslaget

Iñaki Williams avslutar landslagskarriären.

Det meddelar ghananen på sociala medier.

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Iñaki Williams har till skillnad från sin lillebror Nico valt att representera Ghanas landslag.

Under fredagen meddelar 32-åringen, som till vardags spelar i Athletic Club, att han avslutar sin landslagskarriär.

”Jag lämnar lycklig, stolt och med sinnesro i vetskapen om att jag gav allt varje gång jag bar den här tröjan”, skriver Williams på Instagram.

”Ghana har gett mig mycket mer än fotboll. Det har låtit mig komma hem, känna mig ännu närmare mina rötter och uppleva den enorma stoltheten över att representera mitt land och bära den här flaggan på bröstet.”

Williams gjorde totalt 28 A-landskamper för Ghana.