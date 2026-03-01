Betygen: Daniel Svensson bäst i Dortmund

Daniel Svensson, 24, gör succé i Dortmund.

Svensken gjorde mål i gårdagens match mot Bayern München.

Nu har han fått toppbetyg.

Foto: Bildbyrån

Tysklands största fotbollsmatch mellan Dortmund och Bayern München svängde fram och tillbaka. Bayern München vann till slut mot Borussia Dortmund med 3-2.

Då kunde svenskan Daniel Svensson göra succé. 24-åringen gjorde både assist och mål. 2-2-fullträffen såg ut att bli poänggivande för Dortmund, men Bayern lyckades avgöra sent.

Den tyska tidningen Bild gav spelarbetyg till spelarna efter matchen. Då fick vänsterbacken en tvåa på en sexgradig skala, där ett är bäst. Det gjorde att Svensson var bäst i Dortmund tillsammans med lagkamraten Marcel Sabitzer.