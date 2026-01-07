Bilderna: Yamals fysiska förvandling

Lamine Yamal har inte bara växt ut till en av världens främsta spelare, han har också växt på längden – och det rejält.

Marca uppmärksammar nu förvandlingen.

Foto: Bildbyrån

Han debuterade i La Liga våren 2023, blott 15 år gammal.

Nu, inte ens tre år senare, är Lamine Yamal en av världens främsta fotbollsspelare.

Sommaren 2024 var han bärande i det spanska landslag som vann EM i Tyskland – och många ville se högeryttern vinna priset som världens bästa spelare i år.

Men det är inte bara kvalitativt som Yamal växt lavinartat, det har han även gjort på längden.

Spanska tidningen Marca uppmärksammar nämligen nu hur Yamal växt hela tio centimeter sedan La Liga-debuten, från 171 centimeter till 181 centimeter.

Se nedan!

Läs även: Kritiserar Yamals val: ”Beklagligt, kommer aldrig bli lika älskad där”