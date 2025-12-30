Kritiserar Yamals val: ”Beklagligt, kommer aldrig bli lika älskad där”

Lamine Yamal hade kunnat spela för Marockos landslag.

I stället valde han Spaniens dito.

Det gillar inte nordafrikanska nationens fotbollsikon Mustapha Hadji.

– Det är beklagligt, säger Hadji enligt Marca.

Ni har säkert sett bilderna från 2022 i samband med VM när Marocko slog ut Spanien. En då 15-årig Lamine Yamal hetsade sina spanska lagkamrater i Barcelona och kysste Marockos landslagströja.

Yamal spelade då för spanska U17- och U19-landslaget, men han kunde ha valt Marockos A-landslag. Det gjorde han inte.

I stället gjorde han 2023 debut i ”La Roja” och året därpå var han bärande i det spanska landslag som vann EM förra sommaren.

Men i Marocko finns det bitterhet kring Yamals landslagsval, i alla fall från Mustapha Hadjis sida.

Den marockanska landslagsikonen som på klubblagsnivå spelade för bland annat Deportivo La Coruña, Aston Villa och Espanyol, hade önskat att Yamal valt den nordafrikanska nationen i stället.

– Även om Lamine Yamal spelar för Spanien kommer den kärlek han kommer att få från spanjorerna aldrig att vara densamma som han skulle ha fått från marockanerna. Han kommer alltid att vara marockan, även om han spelar för Spanien, säger Hadji enligt Marca och fortsätter:

– Det är verkligen synd att Lamine Yamal inte valde Marocko, för om han hade gjort det hade saker och ting varit annorlunda. Det är sorgligt då jag nyligen läste i en spansk tidning där några journalister sa: ”Vi älskar Yamal, men vi älskar honom inte lika mycket som Pedri.”



