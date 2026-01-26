Biljettrusning sätter ny press i Bajens arenafråga

Hammarbys damer ska spela kvartsfinal i den första upplagan av Europa Cup.

Och intresset är stort trots att det är mitt i vintern. Närmare 4000 biljetter har redan sålts.

Foto: Bildbyrån

Hammarby möter den portugisiska storklubben Sporting Lissabon på 3Arena den 18 februari.

Och nu kommer fina siffror om biljettförsäljningen och närmare 4000 sålda sedan säljet öppnades förra onsdagen.

Nu spelas inte matchen på ordinarie Kanalplan med kapacitet för 3600 åskådare men det hade varit problem om det hade varit så.

FotbollDirekt har tidigare i rapporterat om att allt större ansträngningar görs från Hammarbys sida kring en ny framtida arena.

Ytterligare en aspekt är att det redan sålts 3 000 sittplatser till matchen mot Sporting, vilket är tre gånger så många som Kanalplans totala kapacitet på 1 000 sittplatser.