Birmingham meddelar – anfallare åtalad för rattfylleri
Under tisdagen meddelar Championship-klubben Birmingham en rättslig nyhet.
Detta då anfallaren Marvin Ducksch har åtalats för rattfylleri.
”Marvin vill be om ursäkt”, skriver Birmingham i ett uttalande på X.
Marvin Ducksch, 32, har spelat för Birmingham City sedan sommaren förra året, då han tyska Werder Bremen.
Nu har den tyske anfallaren åtalat för rattfylleri, vilket klubben själva meddelar under tisdagen.
I ett uttalande på plattformen X skriver klubben att frågan hanteras internt och att man inte har några ytterligare kommentarer kring det brott som spelaren står åtalad för. Däremot skriver de att Ducksch ångrar sin handling.
”Marvin vill be om ursäkt till sina lagkamrater, personalen och klubbens supportrar och tar fullt ansvar för sina handlingar”, skriver Championship-klubben.
Sedan Ducksch anslöt till ”The Blues” har han spelat 35 matcher i vilka det har blivit elva mål och två assist. Birmingham City befinner sig i dag på en 15:e-plats i The Championship.
The Club can confirm that Marvin Ducksch has been charged in relation to an offence of driving with excess alcohol.
Marvin wishes to apologise to his teammates, staff and supporters of the club and accepts full responsibility for his actions.
The matter has been dealt with… pic.twitter.com/SrRIMlvytk
— Birmingham City FC (@BCFC) April 14, 2026
