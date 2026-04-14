Birmingham meddelar – anfallare åtalad för rattfylleri

Under tisdagen meddelar Championship-klubben Birmingham en rättslig nyhet.

Detta då anfallaren Marvin Ducksch har åtalats för rattfylleri.

”Marvin vill be om ursäkt”, skriver Birmingham i ett uttalande på X.

Foto: Alamy

Marvin Ducksch, 32, har spelat för Birmingham City sedan sommaren förra året, då han tyska Werder Bremen.

Nu har den tyske anfallaren åtalat för rattfylleri, vilket klubben själva meddelar under tisdagen.

I ett uttalande på plattformen X skriver klubben att frågan hanteras internt och att man inte har några ytterligare kommentarer kring det brott som spelaren står åtalad för. Däremot skriver de att Ducksch ångrar sin handling.

”Marvin vill be om ursäkt till sina lagkamrater, personalen och klubbens supportrar och tar fullt ansvar för sina handlingar”, skriver Championship-klubben.

Sedan Ducksch anslöt till ”The Blues” har han spelat 35 matcher i vilka det har blivit elva mål och två assist. Birmingham City befinner sig i dag på en 15:e-plats i The Championship.