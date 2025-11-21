Birminghams skrytbygge – planerar ny jättearena

Birmingham City ska bygga ny arena.

Championship-klubben har presenterat planerna på sitt nya skrytbygge.

Birmingham City ligger på en elfteplats i Championship efter 15 omgångar den här säsongen.

Klubben åkte ur Premier League 2011 och har sedan dess huserat i den engelska andradivisionen och en säsong i League One.

Under torsdagen presneterade Birmingham ett nytt projekt. – en ny superarena ska byggas.

Arenan ska ta 62 000 åskådare och planeras vara klar 2030. Kostnaden för skrytbygget landar på 1,2 miljarder pund, vilket motsvarar ungefär 15 miljarder svenska kronor.

The Birmingham City Powerhouse. A stadium that draws upon the proud heritage of the West Midlands – a heritage of industry, ingenuity and growth. pic.twitter.com/P0cnmZ0TJM — Birmingham City FC (@BCFC) November 20, 2025

Designen är anmärkningsvärd där tolv enorma skorstenar kommer att pryda arenans fasad. Detaljen ska kopplas till regionens starka industriella arv.

– Detta är en enorm milstolpe för Birmingham City Football Club, att skapa ett hem för klubben som återspeglar vår ambition att tävla på högsta nivå. Dessutom är den ikoniska designen ett uttalande om avsikter för staden Birmingham och West Midlands, ett bevis på en region i uppgång, säger Birmingham City ordförande Tom Wagner på. klubbens hemsida.