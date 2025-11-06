Björn nominerad: Kan vinna Fifas pris ”The Best”

Nathalie Björn kan ta hem en av fotbollsvärldens största individuella utmärkelser.

Svenskan finns med bland de nominerade till Fifas pris ”The Best” – som enda svenska spelare på listan.

Foto: Bildbyrån

Fifa presenterade på torsdagen de 17 nominerade till utmärkelsen ”The Best”, och bland namnen finns Nathalie Björn.

I Fifas motivering lyfts Björns betydelse för Chelseas framgångsrika säsong fram, där klubben tog hem en trippel, samt hennes insats i landslaget:

”Flera stjärnor jublade när Chelsea säkrade en trippel, men det var Uppsalas stolthet som utsågs till årets spelare. Björns oöverträffade spelförmåga och elegans var avgörande för att Chelsea vann 27 matcher och spelade oavgjort i tre av sina 30 ligamatcher, medan hon också var enastående när Sverige vann gruppen i EM.”

Stjärnor som Aitana Bonmatí – som nyligen vann Ballon d’Or och tagit hem ”The Best” två år i rad – finns också med bland kandidaterna. Även Alexia Putellas, Leah Williamson, Ewa Pajor, Chloe Kelly och Lucy Bronze är nominerade.

Björn är den enda svenska spelaren på listan.