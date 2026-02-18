BK Häcken klara för semifinal i Europa Cup

Häcken är klara för semifinal i Europa Cup.

Detta efter att ha slagit ut isländska Breidablik.

Foto: Bildbyrån

Det var nästintill klart redan innan kvällens möte efter att det första mötet i Göteborg förra veckan slutade i en överlägsen 7–0-seger.



BK Häcken fortsatte dominera även i returen på bortaplan.

Paulina Nyström gav Hisingelaget en drömstart med 1–0 tidigt i matchen. Till slut skrevs segersiffrorna till 4–1, vilket innebar totalt 11–1 över dubbelmötet. Övriga mål gjordes av Emma Östlund, Alva Selerud och Jusu Bah.

Avancemanget innebär att Häcken nu ställs mot Eintracht Frankfurt i Europa Cups semifinal.

Dubbelmötet spelas helgerna 24–25 mars och 1–2 april.

