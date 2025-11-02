Blackstenius tvåmålsskytt när Arsenal vann

Arsenal vann mot Leicester City i Women’s Super League.

Stina Blackstenius gjorde två mål.

Det slutade 4–1 till ”Gunners”.

Foto: Alamy

Under söndagen ställs Arsenal mot Leicester City i Women’s Super League. från start finns svenskan Stina Blackstenius med i ”Gunners”.

Anfallaren gav utdelning direkt. Blackstenius spelade fram till Arsenals första mål redan efter sju minuter. Efter dryga halvtimmen utökades ledningen för Londonklubben genom ett självmål av Leicester Sari Kees.

I den 36:e minuten slog Blackstenius till med en egen fullträff.

i den andra halvleken svarade Leicester för en reducering. Men hoppet varade inte länge när Blackstenius slog till emd sitt andra mål i matchen i den 84:e minuten.

Matchen slutade 4–1 till ”Gunners”.