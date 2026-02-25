Blatters sågning av Infantino: ”Styr som solkungen”

Sepp Blatter var Fifa-president mellan 1998 och 2015.

Nu riktar han stor kritik mot hans efterträdare, Gianni Infantino.

– Han styr som solkungen, säger Blatter enligt till Bild.

Foto: Bildbyrån

Den förre Fifa-pampen Sepp Blatter var president för det internationella fotbollsförbundet i 17 år, mellan 1998 och 2015.

Efter Schweizarens uppmärksammade avgång har Gianni Infantino tagit över – och skapat en hel del rubriker.

Nu riktar den förre presidenten kritik mot den nuvarande, för hans sätt att styra.

– Han styr som solkungen (Ludvig XIV), säger Blatter till Bild och fortsätter:

– Vad är Fifa i dag? Det består bara av ordföranden. Fifa är en diktatur. Styrelsen har ingenting att säga till om.

Kring Infantinos vänskap och samarbete med den amerikanska presidenten, Donald Trump, och det faktum att han instiftade och delade ut ett eget fredspris till vederbörande, säger Blatter:

– Det är obegripligt. Infantino smickrar Trump eftersom han behöver honom.

Så sent som i fjol friades Sepp Blatter och den tidigare Uefa-ordföranden Michel Platini från flera korruptionsanklagelser.



