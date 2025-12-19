Bologna klara för Supercupfinal – efter straffrysare

Emil Holms Bologna är klara för SuperCup-final.

De vann efter straffläggning.

Foto: Bildbyrån

Bologna mötte Inter i semifinal i Italienska Supercup under fredagskvällen. Inter tog kommandot och gjorde mål redan efter två minuter. Marcus Thuram kunde ge Inter ledningen. Men i den 35:e minuten kunde Bologna kvittera genom Riccardo Orsolini som satte 1–1 på straff.

Efter 90 minuter stod det 1–1 och matchen gick till straffar. Där blev det en riktig rysare. Bologna tog ledningen i straffläggningen efter mål av Lewis Ferguson. Sedan var det fem straffar på rad som missades innan Bolognas Jon Rowe klev fram och satte dit 3–1. Inters Stefan De Vrij satte sin straff och väckte liv i Interns dröm att final men den drömmen släcktes fort då Ciro Immobile klev fram och satte sin straff. Ciro Immobile sköt därmed Bologna till final i Super Cupen.

Svensken Emil Holm fick starta och spela hela matchen.

Den italienska supercupen spelas på måndag i Saudiarabien. I finalen möts Bologna och Napoli på King Saud University Stadium i Riyadh.