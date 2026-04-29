Brighton bygger arena för damlaget – första i sitt slag

Brighton & Hove Albion kommer att bygga en ny arena för sitt damlag.

Den kommer att ligga precis bredvid herrarnas – och vara sammankopplad med en bro.

– Det är ett projekt som är det första i sitt slag i Storbritannien och Europa, säger damlagets vd Zoe Johnson.

Brightons damlag spelar till vardags på Broadfield Stadium, en arena som rymmer drygt 5500 personer.

Nu meddelar klubben att man planerar att bygga en ny arena, som kommer att ta in nära dubbelt så mycket folk.

Arenan kommer att byggas precis jämte herrlagets Falmer Stadium och vara ”ett permanent hem och en identitet för damlaget”. Damernas nya arena kommer också att vara sammankopplad med en bro till herrarnas och planeras att vara färdigbyggd till säsongen 2030/2031.

– Möjligheten att skapa en skräddarsydd arena, byggd exklusivt för damspelare, personal och supportrar, är otroligt spännande. Det är ett projekt som är det första i sitt slag i Storbritannien och Europa, och ett av endast tre i världen. Det kommer att fånga intressenternas fantasi inom damfotbollen, inte bara här, utan globalt, säger Zoe Johnson, vd för Brightons dam- och flickfotboll, i ett uttalande.

Enligt Brighton själva kommer den nya arenan att vara anpassad till kvinnliga elitspelare, i form av omklädningsrum, planstandarder och återhämtningsytor. För publiken kommer det även att finnas amningsrum, skötplatser, barnvagnsparkeringar och sällskapsutrymmen i foajén.

När arenan står klar kommer den att vara den första specialbyggda arenan för ett lag i Women’s Super League. Kostnaderna för arenan väntas uppgå till omkring en miljard kronor.