Burchnall tar plats i Aberdeens tränarstab

Ex-Östersunds FK-tränaren Ian Burchnall får nytt jobb som assisterande tränare i Aberdeen.

Där han ska jobba under interimcoachen Peter Leven.

Foto: Bildbyrån

Ian Burchnall, 43, fortsätter sin tränarkarriär i Scottish Premiership-klubben Aberdeen. Burchnall blir assisterande tränare till interimcoachen Peter Leven, som tog över efter att Jimmy Thelin fick lämna i början av januari.

– Ian har stor erfarenhet som både huvudtränare och assisterande och har ett gott renommé på träningsplanen, säger Leven i ett uttalande.

Burchnall har bland annat erfarenhet från att ha varit assisterande i Jamaicas herrlandslag i fotboll och har tidigare arbetat i klubbar som Wolverhampton Wanderers, RSC Anderlecht, Viking FK och Sarpsborg 08 FF.