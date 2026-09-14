Cagliari slår tillbaka: Maldini testade inte positivt för droger

Uppgifterna om att Daniel Maldini ska ha kört drogpåverkad stämmer inte.

Det meddelar Cagliari i ett officiellt uttalande efter att anfallarens toxikologiska tester kommit tillbaka helt negativa.

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Efter söndagens bilolycka i Milano spreds uppgifter i italiensk media om att Daniel Maldini, son till Milan-legendaren Paolo Maldini, testat positivt i ett preliminärt drogtest. Nu går hans klubb Cagliari ut och dementerar uppgifterna kraftfullt.

”Cagliari Calcio meddelar att Daniel Maldini har genomgått toxikologiska tester efter de senaste timmarnas medieuppgifter. Alla genomförda tester visade negativa resultat”, skriver Serie A-klubben i ett uttalande.

Klubben bekräftar samtidigt att Maldini ansluter till truppen som planerat under måndagseftermiddagen för att återuppta träningen inför nästa match.

Daniel Maldini, som avgjorde mötet mot Atalanta timmarna före krocken, fick dock sitt körkort omhändertaget på platsen efter att ha blåst positivt för alkohol. Olyckan inträffade vid 05-tiden på söndagsmorgonen när anfallarens Porsche krockade med en annan bil efter en missad väjningsplikt. Ingen av de inblandade ådrog sig några allvarliga skador.