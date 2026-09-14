Trots VM-guldet – Yamal besviken på sin egen insats

Spanien tog hem VM-guldet, men Barcelonas supertalang Lamine Yamal är inte nöjd.

Trots den historiska triumfen är 19-åringen kritisk mot sina egna poängsiffror under mästerskapet.

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Efter en strålande säsong i Barcelona med 24 mål och 18 assist noterades Lamine Yamal för endast ett mål och noll assist under VM:s åtta matcher. I en intervju med Universo Valdano klargör han att han förväntar sig mer av sig själv, trots att han drabbades av en skada.

– Efter att ha vunnit VM var jag inte nöjd. Det stämmer att jag hade en skada, men det har ingenting med saken att göra. Jag vet att jag kunde ha gjort mer, säger Lamine Yamal till Universo Valdano.

Trots en redan historisk merittuta med VM-guld, EM-guld och tre La Liga-titlar slår Yamal bort alla tankar på att slå av på takten. Han siktar mot fotbollshistoriens yttersta topp bredvid ikoner som Messi, Ronaldo och Pelé.

– Det finns folk som tror att jag ska slå av på takten bara för att jag har vunnit saker tidigt. Men jag vet att jag har tusen saker kvar att göra för att skriva in mig i fotbollshistorien, avslutar han.





