Uppgifter: Lazio i nya förhandlingar med Icardi

Mauro Icardi kan vara på väg tillbaka till Serie A.

Enligt Sky Sport Italia har Lazio återupptagit samtalen med den 33-årige anfallaren.

Argentinaren står för närvarande helt utan kontrakt efter att hans avtal med Galatasaray löpte ut i somras.

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Lazio letar efter förstärkning i offensiven och har nu blicken riktad mot den tidigare Inter-kaptenen Mauro Icardi. Förhandlingarna mellan klubben och argentinarens representanter ska ha tagit ny fart under de senaste timmarna, enligt Sky Sport.

Icardi står utan klubb efter att kontraktet med Galatasaray löpte ut i somras. Det innebär att han kan värvas gratis trots att det ordinarie transferfönstret i Italien har stängt. Enligt uppgifterna är anfallaren öppen för en flytt till Rom-klubben, och ytterligare samtal väntas ske inom kort där även tränaren Gennaro Gattuso deltar.

Icardi har ett meriterat förflutet i Serie A där han svarade för 121 mål på 219 matcher för Sampdoria och Inter, innan karriären gick vidare i Paris Saint-Germain och Galatasaray.